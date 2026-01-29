قانون الإيجار القديم، الزاوية الحمراء خالية من المناطق المتميزة والمتوسطة

18 حجم الخط

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتائج لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وأعلنت المحافظة تقسيم حي الزاوية الحمراء والذي تم تصنيفه كاملا من الفئة الاقتصادية ولم يتضمن الحي على أى منطقة متميزة أو متوسطة.

وتضمن الحي شياخات الأميرية البلد ومساكن الزاوية الحمراء وجاء التقسيم كالآتي “مدينة النور، الجندول، منطقة القصيرين والخرطة، منطقة الأحلام والأشراف وأبو ليلة، منطقة الأميرية البلد”. مناطق اقتصادية

وجاءت نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة 18% ,ونسبة المناطق المتوسطة 31%,ونسبة المناطق الاقتصادية 37% بينما كانت المناطق غير الخاضعة لقانون الايجار القديم 14%.

يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025, نص على زيادة قيمة الأجرة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات لغرض السكنى و5 سنوات لغرض التجارى، على أن تكون الزيادة خلال السبع سنوات للسكنى من خلال تقسيم المناطق إلى “متميزة، متوسطة، اقتصادية”، على أن تكون زيادة قيمة الأجرة فى المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيها، وتكون زيادة قيمة الأجرة بالمناطق المتوسطة 10 أضعاف قيمة الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وأخيرا المناطق الاقتصادية تكون زيادة قيمة الأجرة 10 أضعاف الأجرة الخالية بحد أدنى 250 جنيها مع زيادة سنوية 15 ٪.

