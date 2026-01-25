مخرجون يخوضون تجربة الإخراج لأول مرة في دراما رمضان 2026

18 حجم الخط

يستعد ماراثون دراما رمضان 2026 لاستقبال موجة من التجديد بظهور 5 مخرجين يخوضون تجربة المنافسة الرمضانية لأول مرة، وسط تنوع ملحوظ في القضايا المطروحة بين الدراما الشعبية، والاجتماعية، والتشويقية، ويأتي هذا التوجه ليعكس رغبة صناع الدراما في تقديم رؤى بصرية مغايرة تتماشى مع تطلعات الأجيال الجديدة، حيث يقدم هؤلاء المخرجون أعمالًا تجمع بين الوجوه الشابة ونجوم الصف الأول، مما يضفي حالة من الزخم الفني على الموسم المرتقب.

المخرج هادي بسيوني

يقود المخرج هادي بسيوني أولى تجاربه الرمضانية من خلال مسلسل "فخر الدلتا"، الذي يعد من أبرز التجارب الشبابية هذا العام، حيث يتناول قصة شاب يطمح للنجاح في عالم الإعلانات وتحديات تحقيق الأحلام، ويضم العمل نخبة من الفنانين منهم أحمد رمزي، انتصار، وتامر هجرس، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش، ويأتي اختيار بسيوني لهذا العمل بعد أن عرف باهتمامه بتناول قضايا الشباب وسعيه لتقديم صياغة درامية تناسب تطلعاتهم، مما يجعل "فخر الدلتا" انطلاقة هامة له في الدراما الطويلة.



المخرج سامح علاء

وفي تجربة تترقبها الأوساط الفنية، ينتقل المخرج سامح علاء إلى الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكاية نرجس" من بطولة ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي، وتستند التوقعات المرتفعة لهذا العمل إلى الخلفية السينمائية المرموقة لسامح علاء، كونه أول مخرج مصري يحصد السعفة الذهبية للأفلام القصيرة من مهرجان كان السينمائي، وهو ما يثير الفضول حول كيفية توظيف أدواته السينمائية في سياق الدراما الرمضانية ذات الطابع الاجتماعي الخاص الذي كتبه المؤلف عمار صابر.

المخرج عمرو موسى

أما المخرج عمرو موسى، فيخوض المنافسة بمسلسل "عرض وطلب" الذي ينتمي لنوعية الدراما الشعبية، ويجمع في بطولته سلمى أبو ضيف وعلي صبحي ومصطفى أبو سريع. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح موسى في إخراج بعض حكايات مسلسل "ساعته وتاريخه"، حيث أثبت قدرته على الإمساك بتفاصيل الواقع المصري وتقديمها بأسلوب جذاب، وهو ما يسعى لتأكيده في مسلسله الجديد الذي كتبه محمود عزت، مراهنًا على التوليفة الشعبية التي تجذب شريحة واسعة من الجمهور الرمضاني.

المخرج أحمد عادل سلامة

ويشارك المخرج أحمد عادل سلامة لأول مرة في السباق من خلال مسلسل "فرصة أخيرة"، الذي يجمع قطبين من أقطاب الفن هما محمود حميدة وطارق لطفي، ويدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي من إنتاج شركة “يونايتد ستوديوز”، وقد لفت سلامة الأنظار إليه مؤخرًا عبر مشاركته في إخراج مسلسل "ساعته وتاريخه"، حيث تميز بأسلوبه الذي يمزج بين الإثارة والعمق الاجتماعي، مما جعله مرشحًا قويًا لقيادة عمل درامي ضخم يجمع بين الأجيال المختلفة من النجوم.

المخرجة مايا أشرف زكي

وتكتمل قائمة الوجوه الإخراجية الجديدة بالمخرجة مايا أشرف زكي، التي تخوض أولى تجاربها في مسلسل "حد أقصى" من بطولة والدتها الفنانة روجينا وتأليف هشام هلال، وتدخل مايا الموسم مدعومة بخلفية فنية أكاديمية وتجربة عملية سابقة خلف الكاميرا، حيث تسعى لتقديم رؤية درامية معاصرة في قالب اجتماعي تشويقي، متجاوزة ضغوط البدايات والعمل مع نجوم كبار، لإثبات موهبتها المستقلة في واحدة من أكثر المنافسات الدرامية شراسة.

وأكدت الناقدة ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن تواجد 5 مخرجين جدد يعد ظاهرة صحية تعكس رغبة الصناع في تجديد دمائها، وأوضحت أن هؤلاء الشباب يمتلكون حماسًا كبيرًا لإثبات الذات، وهو ما قد يؤدي إلى تقديم أفكار تقرب الدراما المصرية من الأجيال الجديدة التي تبحث عن مواضيع واقعية وجرأة في التناول، مشيرة إلى أن نجاح هذه التجارب سيفتح الباب أمام المنتجين للاستثمار في مواهب إخراجية جديدة، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني إزاحة المخرجين الكبار أصحاب الخبرات، لأن الدراما المصرية لا تزال في حاجة لخبرتهم الفنية ورؤيتهم الإبداعية، مؤكدة أن تواجد الأجيال هو تكامل ضروري لتطور الفن المصري ومواكبته للواقع المتغير.

