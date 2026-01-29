حبس تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال بأعمال التسول بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس 13 عاطل بتهمة الاتجار في البشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الضبط والتحريات

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بتكوين مجموعات إجرامية لاستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المواطنين، إلى جانب إجبارهم على بيع سلع بالطرق العامة والميادين بأسلوب إلحاحي يسبب مضايقات المارة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 13 متهمًا، بينهم 8 رجال و5 سيدات، وتبين أن 8 منهم لهم معلومات جنائية سابقة.

إنقاذ الأطفال من الاستغلال

وخلال تنفيذ المأموريات بعدد من المناطق بنطاق القاهرة والجيزة، تمكنت القوات من التحفظ على 25 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مادية.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهلهم داخل دور رعاية اجتماعية متخصصة، لضمان توفير بيئة آمنة لهم.

