أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجدًا بقرية الكرنك بالعامرية غدًا

​​تواصل مديرية أوقاف الإسكندرية نشاطها المكثف في افتتاح بيوت الرحمن، حيث من المقرر أن تشهد المديرية غدًا الجمعة افتتاح مسجد "الرحمة" بقرية الكرنك بمنطقة النهضة التابعة لحي العامرية أول، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم الخاصة به.

​ويأتي هذا الافتتاح برعاية كريمة من معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار خطة الوزارة المستمرة لعمارة بيوت الله وتطويرها ورفع كفاءتها بما يليق بمكانتها وقدسيتها.

وأناب الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، الشيخ أحمد مهران، مدير إدارة أوقاف العامرية أول، لافتتاح المسجد وإلقاء خطبة الجمعة، مشاركةً لأهالي قرية الكرنك فرحتهم بهذا الصرح الإيماني الذي يعود لاستقبال عمار بيوت الله في أبهى صورة.

