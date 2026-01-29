الخميس 29 يناير 2026
محافظات

أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجدًا بقرية الكرنك بالعامرية غدًا

أوقاف الإسكندرية
​​تواصل مديرية أوقاف الإسكندرية نشاطها المكثف في افتتاح بيوت الرحمن، حيث من المقرر أن تشهد المديرية غدًا الجمعة افتتاح مسجد "الرحمة" بقرية الكرنك بمنطقة النهضة التابعة لحي العامرية أول، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم الخاصة به.

خبير بحلف الناتو يكشف خريطة ضرب أمريكا للأهداف الإيرانية.. 3 دول عربية تشارك في المعركة.. طهران تستعد لاستهداف مصالح واشنطن.. ودول خليجية في مرمى الصواريخ البالستية

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

​ويأتي هذا الافتتاح برعاية كريمة من معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار خطة الوزارة المستمرة لعمارة بيوت الله وتطويرها ورفع كفاءتها بما يليق بمكانتها وقدسيتها.

وأناب الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، الشيخ أحمد مهران، مدير إدارة أوقاف العامرية أول، لافتتاح المسجد وإلقاء خطبة الجمعة، مشاركةً لأهالي قرية الكرنك فرحتهم بهذا الصرح الإيماني الذي يعود لاستقبال عمار بيوت الله في أبهى صورة.

الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف مسجد الرحمة مديرية أوقاف الإسكندرية

