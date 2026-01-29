ياسر الهضيبي: أي خروج عن المنافسة المشروعة بانتخابات الوفد سيتم التعامل معه بحسم

18 حجم الخط

وجه النائب الوفدي الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة إلى جموع أعضاء الحزب قبل انطلاق ماراثون انتخابات رئاسة حزب الوفد، شدد خلالها على أهمية الالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وقال الهضيبي، في رسالته لأعضاء حزب الوفد وأبناء بيت الأمة، إن دقائق قليلة تفصل الحزب عن واحد من أهم الاستحقاقات الحزبية، ليس على المستوى الداخلي فقط، بل على المستويات الشعبي والعربي والدولي، نظرًا لما يحظى به حزب الوفد من مكانة تاريخية رفيعة ومكانة خاصة في قلوب المصريين.

انتخابات الوفد، وأضاف أن أنظار الجميع تتجه إلى حزب الوفد، معربًا عن ثقته الكاملة في وعي أبنائه، أحفاد الزعماء سعد باشا زغلول، والنحاس باشا، وفؤاد باشا سراج الدين، داعيًا الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات الهدوء والحفاظ على روح المنافسة الشريفة التي تليق بعراقة “بيت الأمة”، ليكون الحزب نموذجًا يُحتذى به في الوعي والممارسة الديمقراطية.

وأكد سكرتير عام حزب الوفد، بصفته التنظيمية، أن أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة أو اللجوء إلى الهتافات المضادة سيتم التعامل معه بكل حسم، مشددًا على أن الحزب يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تكاتف جميع أبنائه لتقديم نموذج انتخابي حضاري يعكس مكانة الوفد وتاريخه العريق.

