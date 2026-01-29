الخميس 29 يناير 2026
رغم المخاوف من الحمى القلاعية، زحام شديد بسوق المواشي في طنطا (فيديو)

شهد سوق المواشي بمدينة طنطا زحاما ملحوظا وحركة بيع وشراء نشطة، حيث واصل التجار والمربون أعمالهم بشكل طبيعي رغم المخاوف من انتشار مرض الحمى القلاعية.

محدش قادر يقرب له، عجل يزن طنا وسعره 150 ألف جنيه يثير الجدل بسوق مواشي طنطا (فيديو)

ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة في حملة تموينية بزفتى في الغربية

وتوافد المواطنون والتجار على سوق طنطا في أجواء اعتيادية وسط حركة نشطة داخل أروقة السوق، مؤكدين أن التعاملات مستمرة بشكل طبيعي مع حرص الجميع على اختيار المواشي السليمة.

وأوضح عدد من التجار أن السوق يشهد إقبالا معتادا وأن حركة البيع والشراء لم تتأثر في ظل متابعة بيطرية مستمرة ووعي المربين بطرق التعامل السليم مع المواشي.

 


ويعد سوق المواشي بطنطا من الأسواق الرئيسية بـ محافظة الغربية والمحافظات المجاورة ويشهد بشكل دوري كثافة في الحركة خاصة مع تزايد الطلب خلال هذه الفترة.


في المقابل طالبت مصادر بـ مديرية الطب البيطري بالغربية بضرورة التزام المربين والتجار بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وعدم نقل أو تداول أي ماشية يشتبه في إصابتها مع الإسراع بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه، لمنع انتشار المرض والسيطرة عليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة المعنية جهودها لمتابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الحمى القلاعية وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية.

