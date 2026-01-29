الخميس 29 يناير 2026
الداخلية تحتفل بعيد الشرطة الرابع والسبعين مع طلاب المدارس والجامعات (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية فعاليات تعليمية وتوعوية لطلاب المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين.

وشملت المأموريات زيارة الطلبة للمواقع الشرطية، حيث تعرفوا على الدور الوطني لأجهزة الشرطة في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب عرض جهود رجال الشرطة في مواجهة الجرائم وضمان استقرار المجتمع.


الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الوعي الأمني بين الشباب وتعميق الشعور بالمسؤولية الوطنية.

 

