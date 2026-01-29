استكمالا لاحتفالات عيد الشرطة، دار الكتب والوثائق تكشف عن 7 أسطوانات نادرة لموسيقى "مدرسة البوليس"

18 حجم الخط

بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، وتخليدًا لبطولات رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تعلن دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عن استعراض مجموعة فريدة ومتميزة من المقتنيات الصوتية التاريخية بقاعة الموسيقى، والتي قامت بجمعها وتوثيقها رشا أحمد، مدير القاعة.

وفي رسالة اعتزاز قال الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، بينما تحتفي مصر بذكرى البطولات الخالدة لرجال الشرطة البواسل، نفتح نحن في دار الكتب والوثائق القومية خزائن كنوزنا لنكشف للعامة عن مقتنياتٍ فريدة لم يمحُ الزمان بريقها، إننا لا نعرض مجرد أسطوانات موسيقية، بل نكشف عن 'أصوات التاريخ' التي وثقت هيبة الدولة المصرية وعظمة مؤسساتها، إن فخري بهذه المقتنيات يكمن في كونها دليلًا حيًا على أن الشرطة المصرية كانت، ولا تزال، رمزًا للتمدن والرقي الفني بقدر ما هي رمزٌ للانضباط والفداء، هذه الأسطوانات النادرة التي تعود لـ 'مدرسة البوليس'، هي أمانة في أعناقنا وكنزٌ وطني نضعه اليوم أمام الأجيال؛ ليعرفوا أن ذاكرة الوطن في دارنا هي حصنٌ منيع يحفظ تراثنا العسكري والمدني بكل فخر وإجلال.

أرشيف النغم والواجب: (7) أسطوانات نادرة

1. نشيد كلية البوليس الملكية & السلام الملكي

ألحان: الأستاذ أحمد خيرت.

أداء: موسيقى البوليس الملكية (إصدار شركة His Master's Voice).

2. موسيقى مدرسة البوليس: نشيد صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول

إصدار: أسطوانات أوديون (2 وجه).

3. موسيقى مدرسة البوليس والإدارة: مارش سعد باشا زغلول & مارش العزيزي

إصدار: أسطوانات بوليفون (2 وجه).

4. موسيقى مدرسة البوليس: "إسكوداره"

إصدار: بيضافون كومباني (2 وجه).

5. مارش فتوح مكة & مارش عباس

أداء: محمد الصبان / محمد بدوي (أسطوانات أوديون).

6. موسيقى مدرسة البوليس: "دنس العربي" (DANCE ARABIE)

أداء: La Bande Musicale de Police.

7. موسيقى مدرسة البوليس: "يا طالع السعد"

المسمى التوثيقي: Musique de l’Ecole de Police.

