الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو
قالت وكالة رويترز، إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وكيانات وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

وانضمت ألمانيا إلى فرنسا وإيطاليا في دعم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وفي سياق متصل ذكرت رويترز، أن الجيش الإيراني يتسلم صفقة من ألف مسيرة استراتيجية.

فرنسا تعلن دعمها لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت دعمها لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال الحرس الثوري الإيراني: إن التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات أسلوب قديم لدى المسئولين الأمريكيين.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: واشنطن تسعى عبر الحرب النفسية للتأثير على أفكار شعبنا ونحن مسيطرون على الوضع الميداني.

عراقجي: إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وإن “اليد على الزناد”

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وإن “اليد على الزناد”.

وبحسب شبكة «الحدث – العربية» عبر منصتها علي موقع اكس، قال مستشار المرشد الإيراني، على شمخاني: “أي عمل عسكري أمريكي سيكون بداية حرب.. ردنا سيكون غير مسبوق وسنستهدف قلب تل أبيب”.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي قال إن هناك من 30 إلى 40 ألف جندي متمركزين في 9 مواقع بالشرق الأوسط.

الجيش الإيرانى الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على إيران الحرس الثوري الإيراني قائمة المنظمات الإرهابية عمل عسكري أمريكي

