انطلاق مباريات دوري الأكاديميات لكرة القدم بالقليوبية لموسم 2025/ 2026

أقيمت اليوم الخميس مباريات دوري الأكاديميات لكرة القدم على مستوى محافظة القليوبية، لموسم 2025/ 2026، للمرحلة الثالثة مواليد 2012 – 2013، وذلك على ملعب مركز شباب منشأة بنها بمدينة بنها، في إطار دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الناشئة.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز أكاديمية كفر رجب على دندنا بنتيجة 5 / 1 في المباراة الأولى، بينما شهدت المباراة الثانية فوز كفر العرب على القشيش بهدفين دون مقابل. وفي المباراة الثالثة، حقق فريق العسايلة الفوز على الشموت بهدف نظيف، فيما انتهت المباراة الرابعة بفوز قرقشنده على كفر رضوان بنتيجة 2 / صفر.

وأقيمت المباريات بحضور الدكتورة سها سمير، أخصائي بإدارة الرياضة، والكابتن محمد جودة، منسق الدوري، وسط تنظيم مميز والتزام من الفرق المشاركة بالروح الرياضية.

واختتمت الفعاليات في أجواء رياضية إيجابية عكست روح المنافسة الشريفة والانضباط، ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية، وتنمية قدرات النشء والشباب.

وتقام هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور وليد فرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، وبإشراف أشرف قرطام مدير إدارة الرياضة.

