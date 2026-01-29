التحقيق مع رجل و4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في بولاق الدكرور

18 حجم الخط

بدأت الجهات المختصة بمحافظة الجيزة التحقيق مع رجل وأربع سيدات، على خلفية اتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم بولاق الدكرور.

ووجهت النيابة للمتهم الرئيسي تهمة استغلال الفتيات والسيدات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، فيما وُجهت لباقي المتهمات تهمة ممارسة الرذيلة مقابل أجر.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهم، عقب تأكيد تحريات مديرية أمن الجيزة أنه من ذوي المعلومات الجنائية، وأنه قام باستئجار عقار لاستقطاب الفتيات والسيدات وممارسة النشاط الإجرامي دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية العقار محل البلاغ، وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم وبصحبته أربع سيدات، وبمواجهتهم أقروا جميعًا بممارسة النشاط المخالف للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

