بدء أعمال رصف وتطوير شارع ناهيا ببولاق الدكرور

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن البدء في تنفيذ خطة شاملة لرصف وتطوير شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور خلال أيام بطول 2 كم بدءًا من محور ترعة الزمر وحتى الطريق الدائري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الحيوية.

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤكدًا أن شارع ناهيا يُعد شريانًا مروريًا رئيسيًا يشهد كثافات مرورية عالية على مدار اليوم الأمر الذي يستدعي سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتيسير حركة المواطنين.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة نظرًا لأهمية الشارع ودوره الحيوي في خدمة أهالي المنطقة.

كما أشار المحافظ إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص مكان أسفل محور كمال عامر لنقل الباعة الجائلين به بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن أعمال التطوير علي ضرورة وفق أعلى معايير الجودة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

يأتي تنفيذ المشروع في ضوء الزيارة الميدانية المفاجئة التي أجراها المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لمنطقة ناهيا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث رصد عددًا من الملاحظات على أرض الواقع ووجّه على الفور بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

