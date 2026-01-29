الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

سعر الجنيه السوداني
سعر الجنيه السوداني
18 حجم الخط

سعر الجنيه السوداني ، شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي، صباح اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026. 

وتستعرض “فيتو” سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم. 

اقرأ التالي: سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي اليوم 

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي 

سجل سعر الدولار في بنك السودان المركزي مقابل سعر الجنيه السوداني نحو 445.39 جنيها للشراء، و448.73 جنيها للبيع.

الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان

يعتبر الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويعرف اختصارًا باسم ج. س.، ويصدر الجنيه السوداني من قبل بنك السودان المركزي، كما يستخدم في جميع المعاملات المالية داخل البلاد.

وتعد العملة السودانية رمزًا للسيادة الوطنية، وتعكس مراحل التطور الاقتصادي والسياسي التي مر بها السودان عبر تاريخه الحديث.

سعر الجنيه السوداني 
سعر الجنيه السوداني، فيتو

تاريخ الجنيه السوداني

يعود تاريخ الجنيه السوداني إلى عام 1956، أي بعد استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري البريطاني، عندما تم إصدار الجنيه السوداني الأول ليحل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد.

 وفي عام 1992، تم استبدال الجنيه بالدينار السوداني نتيجة التضخم الاقتصادي الحاد، لكن الجنيه عاد مرة أخرى عام 2007 بعد اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية، ليُعرف بـ“الجنيه السوداني الجديد” (SDG).

ومع مرور السنوات، واجه الجنيه السوداني عدة تحديات اقتصادية بسبب تقلب أسعار النفط، والانفصال عن جنوب السودان عام 2011 الذي أدى إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط، مما أثر على قيمة العملة واستقرارها.

الفئات الورقية والمعدنية

يصدر بنك السودان المركزي أوراق الجنيه السوداني بفئات متعددة، تحمل تصاميم مستوحاة من التراث السوداني والمعالم التاريخية.

الفئات الورقية المتداولة تشمل:

-10 جنيهات – باللون الأخضر، تُجسّد مناظر زراعية ورموز إنتاجية.

-20 جنيهًا – باللون الأزرق، تُظهر معالم من الصناعات الوطنية.

-50 جنيهًا – باللون البنفسجي، تعكس مشاهد من التنمية والبنية التحتية.

-100 جنيه – باللون الأحمر، تبرز شخصيات وطنية ورموزًا من التاريخ السوداني.

-200 جنيه – باللون الأصفر، تمثل الاقتصاد الوطني والنهضة الحديثة.

-500 جنيه – باللون البني، وهي أكبر فئة نقدية حاليًا، وترمز إلى الوحدة الوطنية والتقدم. 

كما ينقسم الجنيه السوداني إلى 100 قرش، وتتوفر العملات المعدنية في الفئات التالية:

-جنيه

-2 جنيه

-5 جنيهات

وتحمل العملات صورًا ورموزًا وطنية مثل شعار السودان (الصقر الجريح)، وأشكال من التراث الزراعي والحيواني.

الجنيه السوداني في الاقتصاد الوطني

ويعد الجنيه السوداني مرآةً للوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثر على مر العقود بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة، ورغم التحديات مثل التضخم وتراجع قيمة الصادرات، يسعى بنك السودان المركزي إلى تطبيق سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي.

كما يعتمد الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة على الزراعة، والثروة الحيوانية، والذهب، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.

ورغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد السوداني، لا يزال الجنيه يمثل رمزًا للهوية الوطنية والاستقلال الاقتصادي، كما يعكس تصميمه ملامح الشعب السوداني وثقافته المتنوعة، وإصراره على النهوض من الأزمات نحو مستقبل أفضل، فهو ليس مجرد وسيلةً للتبادل التجاري، بل رمزًا للصمود والإرادة في مواجهة التحديات، وتجسيدًا لطموحات السودان في تحقيق الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنك السودان المركزي بنك السودان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار سعر الجنيه السوداني أمام الدولار سعر الجنيه السوداني سعر الجنية سعر الدولار سعر صرف الدولار صباح اليوم الخميس صرف الدولار

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك الاهلي مساء اليوم

30.86 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

الدولار يسجل 11,750 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

ساعة الحسم تقترب، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على الأبواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

222 مليار جنيه استثمارات و1255 مشروعًا، جهود تطوير المنظومة الصحية بقيادة السيسي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

آية سماحة تعلن تعرض زوجها المخرج محمد السباعي لوعكة صحية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية