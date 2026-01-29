الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلافات عائلية تدفع سيدة لمحاولة انتحار في زفتى بالغربية

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

شهدت قرية العايشة التابعة لمدينة زفتى في محافظة الغربية اليوم واقعة محاولة سيدة في العقد الرابع من عمرها التخلص من حياتها بسبب مشاكل أسرية.

محافظ الغربية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالنزول إلى الشوارع لمتابعة احتياجات المواطنين

جامعة طنطا تتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتطوير الأداء الطبي

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية اخطارا من مستشفى السنطة العام بوصول سيدة في حالة إعياء شديد.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة وتبين من المعلومات الأولية أن سيدة تدعى "دعاء.ص.أ" 38 عاما تعاني من مشاكل أسرية شديدة تناولت علي إثرها "حبة الغلة" في محاولة يائسة للتخلص من حياتها.

كان مستشفى السنطة العام قد استقبل المذكورة لتلقى العلاج اللازم وأكدت المصادر الطبية أن حالتها الآن مستقرة ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة.

وأكدت الجهات الأمنية أنها بصدد التحقيق في الحادثة للتأكد من كل التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملفوفة داخل ملاءة وملقاة على أحد الطرق بمدينة طنطا وذلك بعد ساعات قليلة من إبلاغ أمن الغربية عنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا يفيد بالعثور على الجثة في نطاق دائرة قسم أول طنطا. 

وعلى الفور انتقلت قوة من أمن الغربية ومباحث القسم إلى موقع البلاغ حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية فيما أشارت التحقيقات إلى وجود علاقة غير مشروعة كانت وراء ظروف الواقعة وفق مصادر أمنية. 

وتواصل النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية ومعرفة كافة الملابسات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

جامعة طنطا تتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتطوير الأداء الطبي

محافظ الغربية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالنزول إلى الشوارع لمتابعة احتياجات المواطنين

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الجهود لتوفير السلع للمواطنين خلال رمضان

حبة الغلال تنهي حياة راعي أغنام في السنطة بعد مرورة بضائقة مالية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

ساعة الحسم تقترب، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على الأبواب

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

222 مليار جنيه استثمارات و1255 مشروعًا، جهود تطوير المنظومة الصحية بقيادة السيسي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

آية سماحة تعلن تعرض زوجها المخرج محمد السباعي لوعكة صحية

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية