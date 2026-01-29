الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب غير مرخصة

حملة ازالة تعديات
حملة ازالة تعديات بقنا،فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة 12 طاحونة ذهب غير مرخصة، وذلك ضمن الموجة 28 لإزالة التعديات، في إطار التصدي للبناء المخالف وحماية حقوق الدولة.

حملات مستمرة على طواحين الذهب

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة بكل قوة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة موسعة لإزالة التعديات بنطاق قرية العليقات، التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف فرض الانضباط وتطبيق القانون.

وأشرف على الحملة، الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وبمتابعة محمود عبد الصبور، نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم، رئيس قرية خزام، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية حيث جرى التعامل الفوري مع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون أي تهاون.

وأسفرت نتائج الحملة، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لحالات تعد مستهدفة لأسوار مقامة بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما تمكنت الحملة، من إزالة 12 طاحونة ذهب غير مرخصة، بناحية حجازة قبلي، و12 حوض سيانيت، وسط تأمين كامل من العناصر الشرطية، التابعة لمركز شرطة قوص، ومدعومة بقوات من الأمن المركزي، بما يضمن تنفيذ القرارات في إطار من الانضباط وسيادة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة الاراضي الزراعية واملاك الدولة أراضى أملاك الدولة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قرية العليقات قنا قوص مركز شرطة قوص

مواد متعلقة

محافظ قنا: خطة شاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان

بإجمالي 31 عارضا، محافظ قنا يفتتح معرض الأسر المنتجة للحرف التراثية واليدوية

محافظ قنا يشدد على متابعة توزيع الأسمدة الزراعية بانتظام لضمان وصول الدعم لمستحقيه

محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

قانون الإيجار القديم، بولاق أبو العلا خالية من المناطق الاقتصادية والسبتية من المناطق المتميزة

إنبي يستضيف سموحة بالدوري، وهذا موعد المباراة

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

كرة اليد، موعد مباراة تونس والجزائر في نصف نهائي أمم أفريقيا

مباراة قوية بين غزل المحلة وطلائع الجيش بالدوري اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية