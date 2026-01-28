الأربعاء 28 يناير 2026
محافظ قنا: خطة شاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان

الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا
أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وضع خطة متكاملة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، تستهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية والتنسيقية خلال الشهر الكريم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود الرقابية، لضمان استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

معارض أهلا رمضان بقنا

وأوضح محافظ قنا أن الخطة، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، تتضمن إقامة 9 معارض "أهلًا رمضان" كبرى بمختلف المراكز، بالإضافة إلى تنظيم أسواق لليوم الواحد في المدن والقرى، وبمشاركة فعالة من 25 سلسلة تجارية و20 شادرًا للسلع الغذائية، بما يضمن إتاحة المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

فيما عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات التنفيذية ومديري القطاعات المعنية، وبمشاركة اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لبحث آليات التنفيذ والمتابعة، وضمان سرعة توفير السلع قبل وخلال شهر رمضان.

وخلال الاجتماع، تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بجميع مراكز المحافظة، من خلال فروعه الخمسة عشر، بما يسهم في زيادة المعروض بالأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

كما تم الاتفاق، على تنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية، وطرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي من خلال منافذ المحافظة المنتشرة في جميع المراكز والمدن، لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة، وبأسعار مناسبة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ختام اللقاء، تم التوجيه بتكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتعاون مع التموين والأجهزة المعنية، لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، ومواجهة أي ممارسات سلبية، مع التأكيد على ضمان جودة المنتجات، واستقرار الأسعار، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتحقيق راحة المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

الجريدة الرسمية