برشلونة يضرب كوبنهاجن برباعية ويصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق برشلونة على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار مباريات الجولة الثامنة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل داداسون هدف كوبنهاجن في شباك برشلونة في الدقيقة 4، بينما أحرز رباعية البرسا: روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا من ضربة وراشفورد وكلها في الشوط الثاني.

تشكيل برشلونة أمام كوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل برشلونة أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إيريك جارسيا، داني أولمو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

البدلاء: تشيزني، رونالد أراوخو، فيران توريس، ماركوس راشفورد، كاسادو، روني، بيرنال، جوفري، كوشين، تومي.

ترتيب برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ويملك برشلونة 16 نقطة في رصيده بترتيب دوري أبطال أوروبا، في المركز الخلمس، أما كوبنهاجن لديه 8 نقاط في المركز 31.

وكانت لدى الفريقين الرغبة القوية في تحقيق نتيجة الفوز من أجل التأهل للدور المقبل.

برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع مهاجم منتخب الكاميرون

صرف نادي برشلونة إمكانية التعاقد مع المهاجم الدولي الكاميروني كارل إيتا إيونج لاعب فريق ليفانتي الإسباني.

حيث يبحث البرسا عن التعاقد مع مهاجم جديد تحسبا لرحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نهاية الموسم الحالي، خاصة وأن عقده سينتهي مع برشلونة في يونيو المقبل.

