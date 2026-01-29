الخميس 29 يناير 2026
صفقة الأهلي الجديدة تظهر في التتش اليوم

هادي رياض
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن مدافع الفريق الجديد هادي رياض القادم من صفوف بتروجت من المنتظر أن يتواجد فى استاد التتش اليوم لتصوير فيديو تقديمه لجماهير الأهلي بعد حسم التعاقد معه، حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي عبر منصات النادي الرسمية بعد توقيع اللاعب والاتفاق على كافة الأمور التعاقدية والتفاوضية.
 

 من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى غادرت إلى تنزانيا صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد نيتس جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.

قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا

وجاءت قائمة الأهلي  كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد بيكهام – عمرو الجزار – ياسين مرعي – محمد هاني – أحمد عيد – كوكا –يوسف بلعامري –– محمد شكري.
 

خط الوسط:  أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه.
 

خط الهجوم: مروان عثمان – محمد شريف.

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

