الأهلي يخوض مرانه الأول في تنزانيا اليوم

يخوض الأهلي مرانه الأول فى تنزانيا اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز، حيث منح توروب مدرب الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، على أن يخوض الفريق مرانا خفيفا فور الوصول إلى تنزانيا الليلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي غادرت إلى تنزانيا صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.

قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد بيكهام – عمرو الجزار – ياسين مرعي – محمد هاني – أحمد عيد – كوكا –يوسف بلعامري –– محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان – محمد شريف

وفاز النادي الأهلي مؤخرًا على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

