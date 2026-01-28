الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية

رئيس البورصة
رئيس البورصة
18 حجم الخط

نظمت البورصة المصرية ورشة عمل متخصصة حول المستجدات والتطورات الخاصة بتداول المشتقات المالية، حيث قام الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بشرح آلية عمل هذه الأدوات في الأسواق المالية، مع توضيح الفروق الرئيسية بين العقود المستقبلية وعقود الخيارات، ودورها في إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية، بمشاركة عدد من الصحفيين ومسؤولي شركات السمسرة العاملة بالسوق.

وتولى الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، تقديم المحاضرة وعرض محاور ورشة العمل، بما يعكس الخبرة المؤسسية والبعد التطبيقي لموضوعها.

المشتقات المالية تشكل أدوات مهمة لتعميق السوق

وأكد الدكتور عزام أن المشتقات المالية تشكل أدوات مهمة لتعميق السوق وزيادة كفاءته، حيث تمكّن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار بشكل فعال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف رئيس البورصة أن نشر الوعي بطبيعة هذه الأدوات وآليات تداولها يعد ركيزة أساسية لنجاح السوق، مشددًا على اهتمام البورصة بتأهيل الإعلام الاقتصادي والمتعاملين لفهم خصائص الأدوات المالية الجديدة قبل التوسع في استخدامها.

وتأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية البورصة المصرية الرامية إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية، ودعم تنوع المنتجات المالية بما يخدم المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية البورصة المصرية الادوات الاستثمارية الأسواق المالية البورصة المصرية الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية المشتقات المالية

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

عزام: البورصة تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية محليا ودوليا

رئيس البورصة المصرية يشارك في مؤتمر واجتماعات الاتحاد العالمي بتركيا

إسلام عزام يستقبل رئيس بورصة مسقط ويبحث معه سبل التعاون المشترك

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

البورصة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب

رئيس البورصة يشارك في حلقة نقاشية حول آليات تسوية المنازعات

رقية أنور السادات تكشف علاقة والدها بصلاح ذو الفقار فى السجن
ads

الأكثر قراءة

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الدوري المصري، تعادل 1/1 بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة لـ مؤمن زكريا بأجهزة طبية على إنستجرام تثير قلق جماهيره

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية