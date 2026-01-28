البورصة تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية

18 حجم الخط

نظمت البورصة المصرية ورشة عمل متخصصة حول المستجدات والتطورات الخاصة بتداول المشتقات المالية، حيث قام الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بشرح آلية عمل هذه الأدوات في الأسواق المالية، مع توضيح الفروق الرئيسية بين العقود المستقبلية وعقود الخيارات، ودورها في إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية، بمشاركة عدد من الصحفيين ومسؤولي شركات السمسرة العاملة بالسوق.

وتولى الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، تقديم المحاضرة وعرض محاور ورشة العمل، بما يعكس الخبرة المؤسسية والبعد التطبيقي لموضوعها.

المشتقات المالية تشكل أدوات مهمة لتعميق السوق

وأكد الدكتور عزام أن المشتقات المالية تشكل أدوات مهمة لتعميق السوق وزيادة كفاءته، حيث تمكّن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار بشكل فعال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف رئيس البورصة أن نشر الوعي بطبيعة هذه الأدوات وآليات تداولها يعد ركيزة أساسية لنجاح السوق، مشددًا على اهتمام البورصة بتأهيل الإعلام الاقتصادي والمتعاملين لفهم خصائص الأدوات المالية الجديدة قبل التوسع في استخدامها.

وتأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية البورصة المصرية الرامية إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية، ودعم تنوع المنتجات المالية بما يخدم المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمار.

