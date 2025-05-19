رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم (صور)

افتتح الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، فعاليات المعرض البيئي الذي نظمته كلية العلوم في إطار أنشطة الأسبوع البيئي، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهد الافتتاح حضور الدكتور محمد أبو دبارة، عميد الكلية، والدكتورة أمنية البطراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور علي خليفة، ممثل أكاديمية "روبوتكس"، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

مشروعات طلابية تطرح حلولًا بيئية مبتكرة

ضم المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات البحثية الطلابية التي ناقشت قضايا بيئية معاصرة، مثل التغير المناخي، وتدوير النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم تقديم نماذج علمية تطبيقية تبرز وعي الطلاب وابتكارهم في مواجهة التحديات البيئية.

رئيس جامعة دمياط يفتتح فعاليات المعرض البيئي

مشاركة تقنية لأكاديمية روبوتكس

وشهد المعرض مشاركة أكاديمية روبوتكس التي لفتت الأنظار، حيث قدمت ابتكارات تكنولوجية متقدمة تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التكامل بين التكنولوجيا الحديثة والوعي البيئي.

كما شارك عدد من الطلاب من ذوي الهمم الذين قدموا مشاريع يدوية متميزة تُظهر قدراتهم ومساهماتهم الملهمة في خدمة البيئة، وسط إشادة كبيرة من الحضور بروحهم الإيجابية ومهاراتهم اللافتة.

رئيس الجامعة: دعم الابتكار البيئي أولوية

وأعرب رئيس جامعة دمياط عن إعجابه الشديد بمستوى المشروعات المقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الإبداع الطلابي، ودعم المبادرات التي تجمع بين العلم والعمل المجتمعي، بما يُعزز الدور الريادي للجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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