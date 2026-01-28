إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة على طريق "زفتى – المحلة"

الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

أُصيب 4 أشخاص اليوم إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق زفتى – المحلة بالقرب من قرية حانوت مركز زفتى بمحافظة الغربية

محافظ الغربية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالنزول إلى الشوارع لمتابعة احتياجات المواطنين

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الجهود لتوفير السلع للمواطنين خلال رمضان

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوطها داخل ترعة بالطريق المشار إليه ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى استخراج  المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم رفع السيارة من الترعة وتسيير الحركة المرورية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.ي

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

 

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

