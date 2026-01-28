تحرك برلماني لدعم القرى الأكثر احتياجًا بالأقصر

18 حجم الخط

وجهت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس هيئة تنمية الصعيد، بشأن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر.

معاناة القرى في محافظة الأقصر من سوء البنية التحتية

وأشارت إلى أن هناك عدد من القرى في محافظة الأقصر مثل: أبو دغار، الكلابية، باويل، والقرى التابعة لمركز أرمنت مثل الرياينة، الرزيقات، المحاميد، باويل والكلابية، توجه مشكلات كبيرة في الخدمات.

تحديات كبيرة في الكثير من القرى بمحافظة الأقصر

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه القرى تواجه تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، إضافة إلى قلة فرص الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة وسهولة الوصول للخدمات الأساسية.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتوجيه هيئة تنمية الصعيد لوضع خطة عاجلة تشمل إنشاء مدن صناعية أو مناطق إنتاجية بالقرب من هذه القرى لتوفير فرص عمل مباشرة لسكانها، وتقديم حوافز استثمارية وتشجيعية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تلك المناطق، وتطوير البنية التحتية المساندة (طرق، مياه، كهرباء) لضمان استدامة المشاريع الصناعية.

دعم القرى يساهم في رفع معيشة المواطنين

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم القرى في محافظة الأقصر، يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وخفض معدلات الفقر، وتحفيز التنمية المستدامة في تلك القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر.

