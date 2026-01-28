الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإجراءات التي اتخذتها رسميا تجاه واقعة وفاة يوسف محمد، لاعب السباحة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية باستاد القاهرة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أنهم تم التنسيق مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء "اتحاد السباحة"، وما نتج عنه من تجميد لمجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، وهو جاء متسقًا مع لائحة الاتحاد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تعريض لعبة السباحة للإيقاف، وحفاظًا على المصلحة العامة لممارسي اللعبة، وعدم التعارض مع الإجراءات القضائية المتخذة في هذا الشأن، ودون المساس بحقوق المتوفى، إلى رحمة الله تعالى، أخذًا بعين الجد والاعتبار حقوق بطلنا الراحل وأسرته.

وأكدت الوزارة التزامها باستكمال الإجراءات والقرارات في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي أولًا، وأيضًا بشأن باقي أطراف المنظومة المرتبطة بالواقعة، ومنها نادي الزهور ومسئولياته الإدارية، وذلك كله وبما يكفل تحقيق ميزان العدالة وحفظ حقوق ذوي الشأن في الواقعة.

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

عقد مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس اجتماعا اليوم، لمناقشة إحالة مجلس إدارة الاتحاد ومسئولين آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة، في واقعة وفاة السباح يوسف محمد.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد السباحة في بيان رسمي، تجميد أعماله احتراما للرأي العام المصري وأسرة السباح الراحل يوسف محمد وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق المختصة بهذا الشأن.

وقرر اتحاد السباحة، إخطار الاتحاد الدولي لألعاب الماء لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأن إدارة أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية وفقا للقواعد واللوائح المطبقة لدى الاتحاد الدولي لألعاب الماء.

واختتم الاتحاد المصري للألعاب المائية بيانه بإعلانه انصياعه التام لما تقره المحكمة، مؤكدا ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإدانته، كما كرروا تعازيهم لأسرة يوسف محمد.

السباح يوسف محمد

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

فيما أكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه في ضوء البيان الصادر عن الاتحاد المصري للسباحة، تم التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شئون الاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس، وذلك وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة والمواثيق الدولية.

ويأتي ذلك بعد إحالة مجلس إدارة اتحاد السباحة ومسئولين آخرين في الاتحاد لمحاكمة جنائية عاجلة، في واقعة وفاة السباح يوسف محمد.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي أنه يجري حاليًا استلام أوراق القضية محل الواقعة، والمحالة من النيابة العامة للوقوف على طبيعة المخالفات الواردة بها، واتخاذ ما يلزم حيالها وحيال تلافيها مستقبلًا.

كما تقدمت وزارة الشباب والرياضة بالتعازي لأسرة السباح الراحل يوسف محمد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

