استمرار حالة سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية لليوم الثالث

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء رياح شديدة وانخفاض بدرجة الحرارة وصقيع، ما ينذر بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على عدد من المناطق، الأمر الذي استدعى تحرك شركة الصرف الصحي لتنفيذ جولات ميدانية في الشوارع، بهدف توفير سبل الدعم اللازمة والاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها شركة الصرف الصحي للتعامل السريع مع موجات الطقس غير المستقرة وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بالحفاظ على انتظام حركة المرور وسلامة المواطنين، ومنع تراكمات المياه في الشوارع.

وأكدت الشركة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.