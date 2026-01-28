الأربعاء 28 يناير 2026
استمرار حالة سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية لليوم الثالث

حالة الطقس
حالة الطقس
شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء رياح شديدة وانخفاض بدرجة الحرارة وصقيع، ما ينذر بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على عدد من المناطق، الأمر الذي استدعى تحرك شركة الصرف الصحي لتنفيذ جولات ميدانية في الشوارع، بهدف توفير سبل الدعم اللازمة والاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها شركة الصرف الصحي  للتعامل السريع مع موجات الطقس غير المستقرة وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بالحفاظ على انتظام حركة المرور وسلامة المواطنين، ومنع تراكمات المياه في الشوارع.

وأكدت الشركة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المواقع.

