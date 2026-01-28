"قاهرة نجيب محفوظ" في ندوة ثقافية ضمن فعاليات أوبرا القاهرة بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

ضمن مشاركة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فى فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تعقد من خلال نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى ندوة بعنوان (قاهرة نجيب محفوظ.. على خطى النجيب فى المدينة) من سلسلة لقاءات أرواح فى المدينة إعداد وتقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى والتى يضمها مشروعه الثقافى القاهرة عنوانى وذلك فى الثانية عشرة ظهرا الخميس 29 يناير بقاعة ديوان الشعر بلازا (١).

قاهرة نجيب محفوظ بمعرض الكتاب

تأتي ندوة قاهرة نجيب محفوظ.. على خطى النجيب فى المدينة، تأكيدًا لدور دار الأوبرا فى صون الذاكرة الثقافية واستعادة روح القاهرة فى إبداع نجيب محفوظ بوصفها مدينة نابضة بالحكايات وحاضنة لوجدان أمة يتواصل تاريخها بالإبداع والمعرفة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

