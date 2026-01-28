توقيع الكشف الطبي على 290 مواطنا وتحصين 200 رأس ماشية بالبحيرة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم القوافل الطبية والسكانية الشاملة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الرعاية الصحية والخدمات الأساسية للمواطنين في أماكن إقامتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قافلة سكانية شاملة بقرية كومبو

وفي هذا الإطار نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية قافلة سكانية شاملة بقرية كومبو التابعة لقرية ديروط بمشاركة عدد من القطاعات الخدمية لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والبيطرية والتموينية والتوعوية والثقافية، حيث تم بقطاع الطب البيطري تنفيذ علاج جماعي لعدد 200 رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية مع إجراء تقصٍ وبائي للأمراض الوبائية، كما تم عقد ندوة إرشادية للتوعية بداء السعار وسبل الوقاية منه، كما شهد قطاع الصحة توقيع الكشف الطبي بالمجان على 290 من المواطنين شملت تخصصات الباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية إلى جانب فحص الأورام والاعتلال الكلوي ضمن مبادرة 100 مليون صحة، كما تم تنفيذ ندوة توعوية بعنوان الإنفلونزا الموسمية للتعريف بطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر، وبقطاع التربية والتعليم بالبحيرة ولدعم الأنشطة التعليمية والتثقيفية، تم تنفيذ ورش فنية للأطفال بالتعاون مع قصر ثقافة المحمودية لتنمية مهاراتهم الإبداعية وسط أجواء من البهجة والتفاعل الإيجابي،وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين تم توزيع أسطوانات الغاز بسعر المستودع على أهالي قرية كومبو والقرى المجاورة، وبقطاع الأوقاف تم تنفيذ أنشطة دينية وتوعوية، وكذلك عقد ندوة بعنوان النصف من شعبان بمدرسة عبد الحميد المنياوي للتعليم الأساسي، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية المتنوعة تضمنت ورش تدوير خامات وصناعة تيجان من ورق الفوم وورش حكي ورسم وتلوين إلى جانب ندوة بعنوان عيد الشرطة المصرية.

التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ القوافل السكانية الشاملة بجميع مراكز وقرى البحيرة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

