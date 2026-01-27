تبدأ من 850 جنيها، أسعار عبايات عمرة رمضان 2026 في العتبة (فيديو صور)

18 حجم الخط

تتحول منطقة "العتبة" في قلب القاهرة خلال هذه الأيام إلى خلية نحل لا تهدأ، حيث تزدحم الأرصفة والمحلات بأحدث صيحات الموضة لمستلزمات رمضان 2026.

ومع تزامن الشهر الفضيل هذا العام مع نهايات فصل الشتاء وبدايات الربيع، برزت تشكيلات متنوعة تجمع بين الدفء والأناقة، لتلبي احتياجات المرأة المصرية سواء للخروج، أو لاستقبال الضيوف، أو لأداء مناسك العمرة.

في جولة ميدانية لـ "بوابة فيتو" بأسواق العتبة، رصدنا حركة الإقبال وأحدث الأسعار عبايات رمضان 2026.



فساتين الخروج الشتوية.. الأناقة بأسعار شعبية

بدأت المحلات التجارية في العتبة عرض مجموعات "فساتين الخروج" الرمضانية، والتي شهدت تنوعًا كبيرًا في الخامات.

وبحسب جولة رصد الأسعار، تبدأ أسعار فساتين الخروج من 250 جنيهًا للموديلات البسيطة، بينما سجل الفستان المصنوع من "الصوف" الناعم 350 جنيهًا، وهو الموديل الأكثر طلبًا نظرًا لبرودة الجو في ليالي رمضان الأولى.

أما الفساتين "القطيفة" التي تمنح إطلالة ملكية هادئة، فقد استقرت أسعارها عند 280 جنيهًا، وتوافرت بألوان دافئة تتناسب مع أجواء الزيارات العائلية.

عبايات الاستقبال.. "شوار" العروسة بلمسة رمضانية

لم تغب عبايات الاستقبال عن المشهد، بل تصدرت واجهات العرض بتصاميم مطرزة ونقشات عربية أصيلة. وسجلت عبايات استقبال العرائس "نمرة 1" سعرًا موحدًا في أغلب المحلات الكبرى بلغ 850 جنيهًا.

وتنوعت خامات هذه العبايات بين الحرير الفاخر والقطيفة المطعمة بالدانتيل والخرز، لتشكل قطعة فنية لا غنى عنها في خزانة أي امرأة تستعد لاستقبال المهنئين بالشهر الكريم.





سحر "الخليجي" والأسود "التيك توك"

لا تزال العباءة الخليجية تتربع على عرش الموضة الرمضانية في العتبة.

وتبدأ أسعار العبايات الخليجي هذا العام من 450 جنيهًا، وتتدرج لتصل إلى 1200 جنيه للأنواع الفاخرة المزدانة بالتطريز اليدوي (الهاند ميد) والخرز الأصلي.

وعن العباءة السوداء السادة، التي تعد "الجوكر" في خزانة السيدة المصرية، فقد برزت خامة "تيك توك" كأفضل خامة عملية لهذا العام، حيث سجلت العباءة منها 550 جنيهًا، وتتميز بأنها لا تحتاج إلى كي مستمر وتحافظ على لونها الأسود القاتم لفترات طويلة.



ركن المعتمرين.. بياض "حرير قنديل" يزين المحلات

مع انتعاش موسم عمرة رمضان 2026، خصص تجار العتبة أركانًا كاملة للملابس البيضاء.

وتصدرت "عباءة العمرة" المصنوعة من خامة "حرير قنديل" المشهد، وهي خامة تشتهر بنعومتها الفائقة وعدم شفافيتها، وبلغ سعرها 850 جنيهًا. وأكد التجار أن الإقبال على هذا النوع تحديدًا يأتي لجودته التي تتحمل أجواء السفر والمناسك.

ألوان الموسم وتحدي "عيد الأم"

وعن الصيحات اللونية المسيطرة، يتربع اللونان "البيج" و"الرمادي" بمختلف درجاتهما على قائمة الطلبات، حيث يبتعد الجمهور هذا العام عن الألوان الصارخة ويميل إلى الألوان الترابية والهادئة التي تعكس وقار الشهر الكريم.

وفي لقاء مع "محمد احمد"، أحد بائعي الملابس بمنطقة العتبة، كشف عن ظاهرة لافتة في سوق هذا العام، قائلًا: "نشهد حالة من الترقب في الشراء؛ فأغلب الزبائن يفضلون تأجيل قرار الشراء النهائي حتى الأيام الأولى من رمضان".

وأوضح محمد أن السبب يعود إلى تزامن شهر رمضان هذا العام مع "عيد الأم" (21 مارس)، مما يجعل الأسر المصرية تفاضل في ميزانياتها بين شراء مستلزمات رمضان وهدايا عيد الأم، متوقعًا أن تشهد الأسواق "انفجارًا" في المبيعات مع اقتراب الأسبوع الثاني من الشهر المبارك.



تظل العتبة هي الوجهة التي تجمع بين "الجودة" و"السعر"، ومع تنوع الموديلات بين الصوف والحرير والقطيفة، تظل العباءة الرمضانية هي أيقونة الاحتفال التي لا تتخلى عنها المرأة المصرية، مهما اختلفت الظروف الاقتصادية أو تداخلت المناسبات

