قافلة طبية بيطرية بدكرنس في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري اليوم في تنفيذ قافلة طبية بيطرية مجانية بمركز دكرنس، بالتنسيق مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في تقديم القوافل الطبية البيطرية المجانية

وفي هذا السياق، نظمت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، قافلة بيطرية مجانية بقرية أشْمون الرمان التابعة للإدارة البيطرية بدكرنس، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تحت رئاسة الدكتور أحمد السباعي وكيل الوزارة مدير المديرية، وبإشراف ومشاركة كل من، الدكتور أسامة الشايب مدير إدارة الوقاية، الدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج، الدكتورة أميرة السعداوي مدير إدارة التناسليات.

وشارك في القافلة عددا من أساتذة كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة في تخصصات التناسليات والجراحة، وهم، الدكتور ممدوح سعيد، الدكتور عبد الناصر عبد الله، الدكتورة أميرة مستجير، الدكتور محمد البحراوي.

ما تضمنته القافلة البيطرية

وضمت القافلة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين من، إدارات الرعاية والتناسليات والإرشاد والوقاية والدواجن بديوان عام المديرية، وأطباء الإدارة البيطرية بدكرنس، وهم، الدكتورة ريهام منصور (رئيس قسم الرعاية)، الدكتورة دينا عبد المنعم (رئيس قسم التناسليات والتلقيح الاصطناعي)، الدكتورة الشيماء منصور (رئيس قسم الإرشاد)، الدكتور أيمن حامد (رئيس مركز التلقيح الاصطناعي بدكرنس)، الدكتور عماد عوض (مفتش وحدة أشْمون الرمان)، الدكتور أحمد عبده (طبيب بالمركز الشامل بدكرنس)، الدكتورة شيماء محمود (طبيب بقسم الدواجن).

الخدمات العلاجية المقدمة في القافلة البيطرية

وخلال القافلة تم تقديم الخدمات التالية مجانا، الكشف والعلاج لجميع الحيوانات والطيور، الفحص التناسلي للإناث باستخدام جهاز السونار، التوعية والإرشاد البيطري للمزارعين، رش الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، فحص عينات لتشخيص الإصابة بالطفيليات ووصف العلاج المناسب.

تطعيم وعلاج 25 كلب وعلاج ٣٥٠ حيوان وتجريع ٤٥٠ رأس من الأغنام

وأسفرت أعمال القافلة عن، علاج ٣٥٠ حيوان (٢٥٠ رأس أبقار وجاموس، ١٠٠ رأس دواب)، علاج ٥٠ أرنب، تجريع ٤٥٠ رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، علاج ١٥ كلب، تطعيم ١٠ كلاب ضد مرض السعار، علاج ٣٥٠٠ طائر.

وتتوجه مديرية الطب البيطري بالدقهلية بخالص الشكر والتقدير للمجموعة المصرية الأوروبية والمهندس صالح سامي طه مسئول قطاع المبيعات لمحافظتي الدقهلية ودمياط، على دعمهم للقافلة.

يستمر تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية المجانية

ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية المجانية لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتشمل جميع قرى مراكز المحافظة.

