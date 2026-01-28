هل تتساوى قيمة الاستيراد النقدي للنقاط مع قسائم الشراء في بنك مصر؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن مدى تساوي قيمه الاستيراد النقدي للنقاط مع قسائم الشراء.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن قيمة الاسترداد النقدي للنقاط تختلف عن استرداد قسائم الشراء ويمكن للعملاء معرفة كافة التفاصيل من خلال التطبيق الخاص بالبنك.

ويقدم بنك مصر أفضل تجربة استبدال نقاط في السوق المصرفي المصري من خلال تطبيق الموبايل البنكي.



ويحرص بنك مصر دائمًا على توضيح مزايا برنامج المكافآت BM Rewards Club، الذي يقدم من خلاله واحدة من أفضل وأشمل تجارب استبدال النقاط في السوق المصرفي المصري.

مع شبكة تضم نحو 100 تاجر مشارك، يتيح بنك مصر لعملائه استبدال نقاطهم بسهولة عبر تطبيق BM Online، بخيارات متعددة تشمل الخصم الفوري، الاسترداد النقدي، وقسائم الشراء الإلكترونية، لتجربة رقمية أكثر مرونة وتميزًا.

ومن جانب آخر يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية الإيداع الدولاري عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه فعليا ضمن خدمات ماكينات الصراف الآلي يمكن للعملاء إيداع في الحساب الدولاري.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة منها استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM.

وتوفر ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر للعملاء خدمات كثيرة من خلال نحو 6 آلاف ماكينة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتضم قائمة أبرز خدمات ماكينات الصراف الآلي من بنك مصر ما يلي:

تغيير العملات الأجنبية

سداد البطاقات الائتمانية

