الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على خريطة توزيع معارض السلع المخفضة خلال شهر رمضان بالفيوم

اجتماع الغرفة التجارية
اجتماع الغرفة التجارية بالفيوم، فيتو
18 حجم الخط

قال مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إنه عقد اجتماعا لمجلس إدارة الغرفة بحضور المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تم خلاله مناقشة الاستعداد لمعارض  شهر رمضان المبارك لبيع السلع الغذائية واللحوم المخفضة  للمواطنين.

عادة سنوية للغرفة التجارية

واضاف  رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، أن الغرفة التجارية تقيم كل عام  عددا من المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تعتمد قائمة المعروضات فيها  على الارز والسكر والمكرونة والزيوت واللحوم تحت مسمي معارض "أهلا رمضان" وتقام في جميع مراكز وقرى ومدن المحافظة.

خريطة توزيع معارض أهلا رمضان

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي خريطة توزيع معارض رمضان العام الجاري 2026، لتكون فى مدينة الفيوم أمام نادى الشبان المسلمين بمنطقة لطف الله، وفى ميدان الحواتم بجوار مستشفى النقل البرى، وفى مركز يوسف الصديق يتواجد المعرض بجوار مدرسة الشواشنة الابتدائية بينما يتواجد معرض أهلا رمضان بمركز إطسا بتقاطع شارع عمر بن الخطاب بمدينة إطسا، وبجوار إدارة التموين بقرية تطون، وفى مدينة أبشواى يتواجد معرض أهلا رمضان بجوار الجمعية الخيرية، وفى مركز طامية يتواجد معرض بجوار الإصلاح الزراعى بمدينة طامية، بينما يتواجد المعرض بمركز سنورس بجوار مجلس مدينة سنورس.

دور المحافظة في توفير السلع

وكان الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، سبق وأعلن أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، وحذر  من تخزين واحتكار السلع.

استعدادات مكثفة من التموين لإطلاق معارض "أهلا رمضان 2026" بأسعار مخفضة

اتحاد الغرف التجارية يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب

وأشار إلى أن  المعارض لها دورها  العام فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحرص المحافظة على التصدى بقوة لموجة غلاء الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اتحاد الغرف التجارية إستعدادات مكثفة خلال شهر رمضان مجلس إدارة الغرفة التجارية مراكز وقرى ومدن المحافظة معرض أهلا رمضان نادي الشبان المسلمين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

143% زيادة في أرباح مصر للطيران للأسواق الحرة خلال 2024-2025

قبيل قمة العشرين، جنوب أفريقيا تنشر 3500 شرطي إضافي وتضع الجيش على أهبة الاستعداد

تخصيص 10 أماكن لتلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أردوغان: ترامب طلب من تركيا إقناع حماس بالموافقة على خطته

ads

الأكثر قراءة

تصل إلى القاهرة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وشبورة تحجب الرؤية اليوم

خسارة ليفربول وآرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

ذكرى استشهاد الإمام علي، الخليفة العادل في زمن الفتنة

كاتب سيناريو وممثل ومخرج، ما لا تعرفه عن محمود إسماعيل منافس المليجي وزكي رستم في أدوار الشر

675 محاميا يخضعون اليوم لمقابلات شخصية للقيد بالجدول العام

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

الأهلي يصطدم بـ وادي دجلة اليوم في الدوري الممتاز

نقيضان على كنبة واحدة، طفلة تتحدى "جيل الشات" برفع شعار معرض القاهرة للكتاب (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية