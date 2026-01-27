تعرف على خريطة توزيع معارض السلع المخفضة خلال شهر رمضان بالفيوم

18 حجم الخط

قال مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إنه عقد اجتماعا لمجلس إدارة الغرفة بحضور المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تم خلاله مناقشة الاستعداد لمعارض شهر رمضان المبارك لبيع السلع الغذائية واللحوم المخفضة للمواطنين.

عادة سنوية للغرفة التجارية

واضاف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، أن الغرفة التجارية تقيم كل عام عددا من المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تعتمد قائمة المعروضات فيها على الارز والسكر والمكرونة والزيوت واللحوم تحت مسمي معارض "أهلا رمضان" وتقام في جميع مراكز وقرى ومدن المحافظة.

خريطة توزيع معارض أهلا رمضان

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي خريطة توزيع معارض رمضان العام الجاري 2026، لتكون فى مدينة الفيوم أمام نادى الشبان المسلمين بمنطقة لطف الله، وفى ميدان الحواتم بجوار مستشفى النقل البرى، وفى مركز يوسف الصديق يتواجد المعرض بجوار مدرسة الشواشنة الابتدائية بينما يتواجد معرض أهلا رمضان بمركز إطسا بتقاطع شارع عمر بن الخطاب بمدينة إطسا، وبجوار إدارة التموين بقرية تطون، وفى مدينة أبشواى يتواجد معرض أهلا رمضان بجوار الجمعية الخيرية، وفى مركز طامية يتواجد معرض بجوار الإصلاح الزراعى بمدينة طامية، بينما يتواجد المعرض بمركز سنورس بجوار مجلس مدينة سنورس.

دور المحافظة في توفير السلع

وكان الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، سبق وأعلن أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، وحذر من تخزين واحتكار السلع.

وأشار إلى أن المعارض لها دورها العام فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحرص المحافظة على التصدى بقوة لموجة غلاء الأسعار.

