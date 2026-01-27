أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل مسرحية "عائلة الشماشرجي" بعد عودته إلى امسرح

18 حجم الخط

قال الفنان أشرف عبد الباقي إنه يعكف حاليًا على عمل البروفات النهائية لمسرحية “عائلة الشماشرجي”، التي يقوم بطولتها وإخراجها مع عدد من الفنانين الشباب على مسرح الريحاني بوسط القاهرة.

وأضاف أشرف عبد الباقي في تصريح لفيتو أن تلك المسرحية تعيده للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد فترة من الابتعاد

وأوضح أن العرض المسرحي سوف يعرض يومي الخميس والجمعة الموافقات 29 و30 من شهر يناير الجاري، كما أنه يشارك في بطولتها الفنان حمدي الميرغني وإبرام سمير بجانب عدد من المواهب الجديدة التي سوف تنال استحسان الجمهور.

وأشار إلى أنه لا يستطيع الابتعاد عن المسرح، لذلك فهو يتواجد بشكل مستمر بمسرح الريحاني، ليلتقي بمواهب جديد، ويحاول مساعدتهم في الحصول على فرصة حقيقية.

واحتفل الفنان أشرف عبد الباقي مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلم “ده صوت إيه ده” ويشاركه البطولة محمود ماجد شقيق هشام ماجد وذلك داخل أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

حرص على حضور العرض الخاص كل من رامي إمام ومحمد دياب وهشام ماجد لدعم شقيقه محمود.

وتأتي أغاني الفيلم من ألحان محمد عبد الواحد، وموسيقى محمد نوارة وتدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة.

ويعد هذا التعاون الرابع بين المخرج محمد ربيع والفنان محمود ماجد بعد سلسلة من الأفلام القصيرة التي حققت انتشارًا واسعًا عبر يوتيوب.

