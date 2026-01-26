عصام السقا: سعادتي كبيرة بالمشاركة في مسلسل "صحاب الأرض"

18 حجم الخط

انتهى الفنان عصام السقا من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل “صحاب الأرض”مع الفنانة منة شلبي، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، حيث صور المشاهد بمعبر رفح البري.

وقال السقا في تصريح لفيتو أن سعادته كبيرة للمشاركة في مسلسل “صحاب الأرض”، الذي يكشف عددا من الأحداث الحقيقية التي وقعت في قطاع غزة.

وأضاف السقا أن الدور الذي يقدمه مختلفًا بشكل كامل عن الأدوار التي قدمها من قبل، ويتمنى أن ينال أعجاب الجمهور.

ومن ناحية أخرى، تواصل النجمة منة شلبي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد صحاب الأرض، ويشاركها البطولة إياد نصار، والعمل يسلط الضوء على جانب من معاناة الشعب الفلسطيني من أفعال إجرامية على يد جيش الاحتلال وهو من إخراج بيتر ميمي.



وكشفت شبكة dmc عن مجموعة صور من كواليس مسلسل صحاب الأرض لـ منة شلبي وإياد نصار وكشفت عن بعض المشاهد المؤلمة التي تعكس معاناة غزة.

ويشارك في العمل بجانب منة شلبي وإياد نصار كل من: آدم بكري، وكامل الباشا، ويتم المفاوضات مع بعض النجوم الفلسطينيين كي يشاركوا في العمل أيضًا، العمل، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي.

وكانت أعلنت الفنانة منة شلبي في وقت سابق عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه منة ألا ترد عن تلك الأخبار المتداولة.

