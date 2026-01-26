غدًا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بشبراخيت

18 حجم الخط

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية أبو السحما بشبراخيت وذلك على مدار يوم غد الثلاثاء والأربعاء 27،28 يناير الجاري، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها،في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتكثيف القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.

صرف العلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية

وتشمل القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، مع إتاحة تلقي الخدمة للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومى، وللأطفال بشهادة الميلاد.

وأكدت محافظ البحيرة أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، مشددة على استمرار تنفيذها بشكل دوري بمختلف المراكز والقرى، بما يضمن وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها.

الكشف الطبي المجاني على 683 مواطنًا

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور إسلام عساف، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية واقد بمركز كوم حمادة، وذلك من خلال 8 عيادات طبية متنقلة،وقد أسفرت القافلة عن الكشف الطبي المجاني على 683 مواطنًا، حيث تم تقديم الخدمات الطبية في عدد من التخصصات المختلفة، شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والعظام، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لكافة الفئات العمرية،كما تضمنت القافلة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من خلال معملى تحاليل الدم والطفيليات، بالإضافة إلى توفير خدمات الأشعة العادية والسونار، فضلًا عن الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن".

