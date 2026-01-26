بعد الإفراج عنهم، وصول 9 أسرى فلسطينيين إلى مستشفى شهداء الأقصى

18 حجم الخط

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية عن وصول 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لتلقي الفحوصات الطبية والعناية اللازمة بعد الإفراج عنهم.

صفقة تبادل الأسرى وفقا لاتفاق غزة

ويأتي هذا الإفراج ضمن سلسلة من الإجراءات المتعلقة باتفاق غزة وقضية الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، والتي شهدت مؤخرًا جهودًا دولية وإقليمية لإتمام صفقات التبادل والإفراج عن المحتجزين، بما في ذلك وساطة من جهات فلسطينية ودولية لضمان سلامة الأسرى وعودتهم إلى ذويهم.

ترامب يثمن استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي من غزة: عمل رائع

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن التعرف على الجثة الأخيرة المتبقية في قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم استعادة جميع الأسرى والجثث من القطاع.

وأشار البيان العسكري إلى أن عملية البحث كانت مركزة ومنظمة، وتهدف إلى استعادة الرقيب أول ران جويلي ليوارى الثرى في إسرائيل بعد اختطافه.

رئيس الوزراء نتنياهو: وعدنا تم الوفاء به

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أعادت جميع الأسرى والجثث كما وعدت سابقًا، مؤكدًا التزام حكومته بالمسؤولية تجاه أفراد جيشها وأسرهم.

وأوضح الجيش أن العملية شملت منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، حيث نفذت القيادة الجنوبية عملية مركزة لاستعادة جثة الأسير الأخير، بالتعاون مع فرق مختصة لضمان نجاح العملية بأعلى درجات الدقة والأمان.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العملية قائلًا: "إنه عمل رائع"، مشيدًا بالتنسيق بين الجهات الإسرائيلية والدولية لضمان سلامة الإجراءات وإتمام الاستعادة بشكل كامل.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور إلى الامتناع عن نشر الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، محذرًا من أن ذلك قد يضر بعائلة جويلي وبالجهود الجارية لاستعادة الجثة بأمان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد عن بدء عملية مركزة في شمال غزة، بهدف البحث عن رفات الرقيب أول ران جويلي، ضمن خطة واسعة النطاق لتنفيذ عمليات البحث بدقة، والتأكد من استعادة جميع المختطفين والجثث من القطاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استمرار العملية منذ نهاية الأسبوع، بالتنسيق مع فرق متخصصة، لضمان استعادة الجثة الأخيرة وتسليمها لذويها وفق الإجراءات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.