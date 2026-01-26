غلق وإنذار لـ 36 منشأة طبية ضمن حملات مكثفة للعلاج الحر بالبحيرة

18 حجم الخط

واصلت مديرية الصحة بالبحيرة حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، حيث قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري بالمرور على ١٤٣ منشأة طبية خاصة متنوعة بنطاق المحافظة.



تنفيذ 11 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة بالبحيرة

وأسفرت حملات مديرية الصحة بمحافظة البحيرة عن تنفيذ ١١ قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تعمل بدون ترخيص بالإضافة إلى إستصدار ٢٣ قرار غلق أخرى جار تنفيذها.

كما تم فحص ٥ شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها إلى جانب توجيه ٢٥ إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة مع منحها مهلة لتلافي الملاحظات وتصويب أوضاعها.



محافظ البحيرة: عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بصحة المواطنين

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات ويتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لضمان التطبيق الكامل للقانون مع الإستمرار في دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة على تطوير أدائها بما يحقق تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر بضرورة المتابعة الدورية والفعالة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والالتزام بالقانون.

