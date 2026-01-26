الإثنين 26 يناير 2026
خارج الحدود

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بواسطة طائرة مسيرة استهدفت  سيارة في مدينة صور، في محيط منطقة عبد الطحان جنوب لبنان

ومن جانبه  زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على لسان أفيخاي أدرعي أنه استهدف، قبل قليل، عنصرا من حزب الله في منطقة صور جنوب لبنان. 

وبالأمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 15 غارة على لبنان حتى الآن.

وأكدت التقارير أن جيش الاحتلال نفذ غارات على برغز جنوبي لبنان ومرتفعات الجبور.

وزعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه قائلا: نهاجم بنى تحتية عسكرية لحزب الله بعدة مناطق في لبنان. 

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف استهدف موقعا لحزب الله في جنوب لبنان وبنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في البقاع شرقي البلاد. 

العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين

ومن ناحية أخرى كان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال الأربعاء الماضي: العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني. 

وأضاف الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.. عدوان إسرائيل يؤكد رفضها الالتزام بتعهداتها واستخفافها بجهود لبنان للحفاظ على الاستقرار.

وتابع الرئيس اللبناني: الدولة اللبنانية تجدد تمسكها الكامل بسيادتها وتحمل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الاعتداءات.. ندعو الجهات الراعية للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات.

الجريدة الرسمية