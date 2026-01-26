الإثنين 26 يناير 2026
ثقافة وفنون

خالد منتصر: فكرة "زمن سعاد" راودتني منذ وفاة السندريلا واستغرقت عامين لكتابتها (صور)

جانب من الندوة
نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، منذ قليل، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية “زمن سعاد" للدكتور خالد منتصر، وذلك بقاعة حفلات التوقيع، بمقر المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبحضور الدكتور مدحت العدل. 

خالد منتصر 

وتحدث خالد منتصر عن روايته قائلا إن فكرة الرواية لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت معه منذ لحظة وفاة الفنانة سعاد حسني وخروج نعشها من مسجد مصطفى محمود، وظلت حاضرة في وعيه لسنوات طويلة، قد استغرقت سنتين فى تنفذها. 

وأكد “منتصر” ان المفكر الحقيقي يرى الجمال أولًا قبل النقد أو الكبح، مشيرًا إلى أن جمهور الستينيات يختلف عن الجمهور الحالي، حيث يميل القارئ المعاصر أكثر إلى الصورة، ما يجعل التنسيق الدرامي عنصرًا أساسيًا في أي رواية، وهو ما يجعل العمل قابلًا للتحول إلى فيلم سينمائي.

رواية زمن سعاد 

وتأخذ الرواية القارئ في رحلة إلى عالم «سعاد»، التي ترمز إلى الجمال والحب والحلم الإنساني في مواجهة الخوف والاستبداد والهزيمة، حيث ترصد تحولات قاسية شهدها المجتمع مع صعود مظاهر التديّن الشكلي، وتوظيف الفتوى، وتغوّل المصالح، في مقابل أفول زمن القيم الإنسانية النبيلة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

معرض الكتاب 2026، تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يرسخ مكانته كأضخم حدث ثقافي في العالم العربي، حيث يشهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا ومشاركة دولية متميزة. 

وتتواصل الأنشطة في يومها الخامس، الموافق الإثنين 26 يناير 2026، تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، مع احتفاء خاص بـالأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض.

