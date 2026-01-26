وزير الشباب يتابع استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027

18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الأنوكا» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»؛ لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027.

وجاء الاجتماع بهدف تعزيز التفاهمات والتنسيق المستمر بين كافة الأطراف المعنية، ومتابعة الموقف التنفيذي للتجهيزات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمنشآت الرياضية، وخطط الإقامة والتنقل، إلى جانب الترتيبات اللوجستية وضمان التنسيق الكامل مع الجهات المختلفة لتوفير أفضل تجربة للرياضيين والجماهير.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة على تسخير كافة الإمكانات لإنجاح دورة الألعاب الأفريقية 2027، مستندًا إلى خبرات مصر السابقة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، وبما يعكس الصورة الحضارية لمصر أمام القارة الأفريقية.

وزير الشباب والرياضة يتابع تنفيذ الكشوفات الطبية للرياضيين بوحدة الطب الرياضي بالمعادي

وعلي صعيد آخر تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منظومة الرعاية الطبية للرياضيين، حيث تفقد وحدة الطب الرياضي بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، للاطمئنان على كفاءة تقديم الخدمات الطبية، وحسن تطبيق الكود الطبي للرياضيين بالأسعار المخفضة.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية داخل الوحدات، واستمرار المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تسهم في حماية اللاعبين وتخفيف الأعباء عن الأسر، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة.

وأشار وزير الرياضة إلى أن تطوير منظومة الصحة الرياضية يأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال التوسع في وحدات الطب الرياضي وبناء قاعدة بيانات طبية متكاملة للرياضيين، بما يدعم استدامة الرعاية الصحية داخل القطاع الرياضي.

