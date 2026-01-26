افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالسويس (صور)

18 حجم الخط

افتتح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أركان حرب دكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بمحافظة السويس بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة.

التوسع في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية

وأكد السفير الجوهري على الأولوية القصوى التي توليها وزارة الخارجية خلال المرحلة الحالية للتوسع في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد مكاتب التصديقات قد وصل إلى ٢٨ مكتبًا على مستوى الجمهورية، وأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مكاتب جديدة للتصديقات في محافظتي الإسكندرية ودمياط وفي العاصمة الجديدة.

افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالسويس

تقديم خدمة قنصلية متميزة لأبناء محافظة السويس

من جانبه، أشاد المحافظ طارق الشاذلي بسرعة استجابة وزارة الخارجية لافتتاح مكتب للتصديقات بمحافظة السويس، وبالدور الكبير الذي بذلته الغرفة التجارية بالمحافظة لتجهيزه من أجل تقديم خدمة قنصلية متميزة لأبناء محافظة السويس ومحافظات منطقة القناة.

افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالسويس

