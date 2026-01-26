الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة النصب والتزوير في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة المرج. 

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عاملا بأخذ مبلغ مالي منها مقابل تزوير شهادة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وكشفت التحريات أن المتهم عامل قام بالنصب على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية وأخذ أموال من الضحايا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسئولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسئولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المرج تزوير محررات رسمية النصب على المواطنين المرج النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

التنمية المحلية: تكليف مراكز شبكات المرافق بـ 10 محافظات بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين

الثلوج والأمطار المتجمدة تشل مدنا أمريكية وتغرق أكثر من 847 ألف شخصا في الظلام

مسلسلات رمضان 2026، كزبرة يعمل بسوق الخضار ضمن أحداث بيبو

الفيس فضح الواقعة، حبس سائق وعامل بتهمة تعاطي المخدرات داخل ميكروباص في النزهة

خدمات

المزيد

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

شروط التنازل عن ترخيص المحال العامة وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، البلطي يقفز 12 جنيهًا في سوق العبور

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف على الضوابط والشروط المنظمة للعمل داخل الصيدليات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية