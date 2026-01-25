الأحد 25 يناير 2026
ثقافة وفنون

مكتبة الإسكندرية تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات

نائب مجلس إدارة المكتبة
نائب مجلس إدارة المكتبة الوطنية الإماراتية
استقبلت مكتبة الإسكندرية الدكتور محمد أحمد المر؛ نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، في زيارة استقبله خلالها الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية نيابةً عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

جولة داخل مكتبة الإسكندرية

واصطحب الدكتور محمد سليمان الدكتور محمد المر والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل معالم ومراكز المكتبة المختلفة، أبرزها قاعة الاطلاع الرئيسية بالمكتبة بما تضمنه من مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة ومعرض الخط العربي، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض شادي عبد السلام. 

 

المكتبة الثقافية والتكنولوجية 

كما اطلع الدكتور المر والوفد المرافق له خلال الجولة علي أبرز مشروعات المكتبة الثقافية والرقمية والتكنولوجية، فضلًا عن المواد المعرفية والتراثية التي تحتويها المكتبة، وهو ما أثني عليه مشيدًا بدور مكتبة الإسكندرية الريادي في نشر الثقافة والمعرفة كونها أحد أكبر الصروح الثقافية والفكرية والتنويرية في الشرق الأوسط والعالم. 

وفي نهاية الجولة أهدي الدكتور محمد سليمان الدكتور محمد أحمد المر مجموعة من أبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية.

الجريدة الرسمية