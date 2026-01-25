الأحد 25 يناير 2026
ثقافة وفنون

ندوة عن "عبقرية المصري القديم" بقصر الأمير طاز الثلاثاء المقبل

محاصرة عبقرية المصري
محاصرة عبقرية المصري القديم، فيتو
ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة ثقافية تحت عنوان "عبقرية المصري القديم: إنجازات وابتكارات"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتتناول الندوة رحلة تاريخية وآثارية معمقة يقدمها المؤرخ والمحاضر والباحث في علم المصريات بسام الشماع، يسلط خلالها الضوء على الجوانب العلمية التي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن استعراض الآليات التي اعتمد عليها المصري القديم في تشييد حضارته على أسس متينة من الرصد والدراسة، محولًا الأفكار إلى معارف مفيدة صدّرها للعالم أجمع. 

وتركز الندوة على عدة نقاط جوهرية، أبرزها الأسس العلمية التي اعتمد عليها المصري القديم، والمنهج العلمي في مجالات البناء والطب والفلك، حيث يتم استعراض النشاط الذهني وإعمال العقل اللذين جعلا من أرض مصر بيئة خصبة للابتكار، إضافة إلى إبراز الإرث الحضاري المستمر، وكيف لا تزال ثمار هذه الحضارة القديمة تُلهم وتُعلم العالم الحديث حتى يومنا هذا، بما يؤكد أن الحضارة المصرية لم تكن مجرد صروح صامتة، بل كانت نتاجًا لاجتهاد ذهني وابتكارات علمية سبقت عصرها بآلاف السنين. 

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية على تعريف الأجيال الجديدة بعظمة التاريخ المصري القديم، ونشر الوعي الأثري وتعزيز الانتماء الحضاري. 

الجريدة الرسمية