18 حجم الخط

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مباريات على رأسها قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد ضد نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

كريستال بالاس ضد تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أرسنال ضد مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وتختتم الجولة غدا الاثنين مباريات الجولة بمواجهة إيفرتون ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة 10 مساءً على ملعب هيل ديكنسون.

وكانت مباريات الجولة الـ 23 انطلقت أمس السبت وشهدت النتائج التاليةك

نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي



وست هام 3-1 سندرلاند

بيرنلي 2-2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2-1 برايتون

مانشستر سيتي 0-2 وولفرهامبتون

بورنموث 3-2 ليفربول

وكان مانشستر سيتي عاد إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، بفوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2-0 أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية السيتزنز كل من عمر مرموش وأنطوان سيمينيو في الدقيقتين 6 و45+2.

الفوز منح السيتي فرصة تقليص الفارق مع أرسنال، المتصدر، إلى 4 نقاط مؤقتا، بعدما وصل إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 8 نقاط في المركز الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.