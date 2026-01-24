السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للشرطة

18 حجم الخط

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا اجتماعا بالمجلس الأعلى للشرطة بمقر أكاديمية الشرطة وذلك على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 74.

ووصل الرئيس السيسي صباح اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حيث تم استعراض حرس الشرف كما تم عزف السلام الجمهوري.

ووضع الرئيس السيسي إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي كبار رجال الدولة حيث صافح المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحافظ البنك المركزى حسن عبدالله.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير بعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته كما يعكس الحرص المستمر على تطوير الأداء الأمني وفق أحدث المعايير العالمية بما يضمن استقرار المجتمع وسلامة المواطنين.

