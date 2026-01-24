مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة 5 مواجهات.
وست هام ضد سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرًا، على قناة beIN Sports HD 1
بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3
فولهام ضد برايتون – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 5
مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث ضد ليفربول – الساعة 7:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1
ومن المقرر أن تستكمل الجولة الـ 23 غدا الأحد بإقامة 4 مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز وتختتم الجولة بمواجهة يوم الاثنين كالتالي:
الأحد 25 يناير 2026
كريستال بالاس ضد تشيلسي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نيوكاسل ضد أستون فيلا- 4 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك
برينتفورد ضد نوتنجهام فورست - 4 مساءً - ملعب جي تك كوميونيتي
آرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الإمارات
الإثنين 26 يناير 2026
إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون
