رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة 5 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 


وست هام ضد سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرًا، على قناة beIN Sports HD 1

بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3

فولهام ضد برايتون – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 5

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون – الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث ضد ليفربول – الساعة 7:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الـ 23 غدا الأحد بإقامة 4 مباريات  من الدوري الإنجليزي الممتاز وتختتم الجولة بمواجهة يوم الاثنين كالتالي:

الأحد 25 يناير 2026

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نيوكاسل ضد أستون فيلا- 4 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك
برينتفورد ضد نوتنجهام فورست - 4 مساءً - ملعب جي تك كوميونيتي
آرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الإمارات

الإثنين 26 يناير 2026

إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون

