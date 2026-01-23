صراع الصدارة يتجدد في الساحل الشمالي مع انطلاق ثاني بطولات مينا تور للجولف (صور)

18 حجم الخط

تنطلق غدًا منافسات ثاني بطولات "مينا تور" ضمن سلسلة جولف مصر 2026، وذلك في منتجع أدريس مراسي بالساحل الشمالي، خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير، بمشاركة نخبة من محترفي الجولف من مختلف دول العالم، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

تشهد البطولة مشاركة عدد من أبرز لاعبي الجولة، يتقدمهم الإنجليزي كريس وود نجم كأس رايدر السابق، إلى جانب الإيطالي لودوفيكو أدابو متصدر الترتيب العام، والفلندي لاوري روسكا بطل البطولة الافتتاحية في نيو جيزة، بالإضافة إلى الاسكتلندي إيدان أوهيغان، في ظل منافسة قوية متوقعة على لقب البطولة وحصد النقاط المهمة في الترتيب العام للجولة .

وتقام البطولة بعد انتهاء الجولة الأولى من مينا تور التي استضافها نادي نيو جيزة، والتي أسفرت عن تصدر الإيطالي لودوفيكو أدابو للترتيب العام برصيد 21,550 نقطة، يليه الإنجليزي كريس وود في المركز الثاني بـ 20,520 نقطة، ثم الفنلندي لاوري روسكا ثالثًا بـ 18,000 نقطة، فيما جاء الاسكتلندي إيدان أوهيغان رابعًا برصيد 16,260 نقطة، وهو ما يزيد من حدة المنافسة مع انطلاق الجولة الثانية في مراسي.

وتعد بطولة مينا تور - مراسي محطة مهمة ضمن سلسلة جولف مصر 2026، حيث تمثل خطوة محورية في صراع الترتيب العام لمينا تور، وسط تطلعات اللاعبين لتقديم مستويات قوية على أحد أبرز ملاعب الجولف في مصر، وبما يعزز من مكانة مصر المتنامية على خريطة الجولف العالمية.

