الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

صراع الصدارة يتجدد في الساحل الشمالي مع انطلاق ثاني بطولات مينا تور للجولف (صور)

جولف مصر
جولف مصر
18 حجم الخط

 تنطلق غدًا منافسات ثاني بطولات "مينا تور" ضمن سلسلة جولف مصر 2026، وذلك في منتجع أدريس مراسي بالساحل الشمالي، خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير، بمشاركة نخبة من محترفي الجولف من مختلف دول العالم، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

تشهد البطولة مشاركة عدد من أبرز لاعبي الجولة، يتقدمهم الإنجليزي كريس وود نجم كأس رايدر السابق، إلى جانب الإيطالي لودوفيكو أدابو متصدر الترتيب العام، والفلندي لاوري روسكا بطل البطولة الافتتاحية في نيو جيزة، بالإضافة إلى الاسكتلندي إيدان أوهيغان، في ظل منافسة قوية متوقعة على لقب البطولة وحصد النقاط المهمة في الترتيب العام للجولة  .

وتقام البطولة بعد انتهاء الجولة الأولى من مينا تور التي استضافها نادي نيو جيزة، والتي أسفرت عن تصدر الإيطالي لودوفيكو أدابو للترتيب العام برصيد 21,550 نقطة، يليه الإنجليزي كريس وود في المركز الثاني بـ 20,520 نقطة، ثم الفنلندي لاوري روسكا ثالثًا بـ 18,000 نقطة، فيما جاء الاسكتلندي إيدان أوهيغان رابعًا برصيد 16,260 نقطة، وهو ما يزيد من حدة المنافسة مع انطلاق الجولة الثانية في مراسي.

وتعد بطولة مينا تور - مراسي محطة مهمة ضمن سلسلة جولف مصر 2026، حيث تمثل خطوة محورية في صراع الترتيب العام لمينا تور، وسط تطلعات اللاعبين لتقديم مستويات قوية على أحد أبرز ملاعب الجولف في مصر، وبما يعزز من مكانة مصر المتنامية على خريطة الجولف العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلسلة جولف مصر مينا تور للجولف منتجع ادريس مراسي
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال إفريقيا، الهلال يتعادل مع صن داونز 1/1 في الشوط الأول

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

مائل للدفء نهارا، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب اليوم الجمعة،عيار 21 يسجل هذا الرقم

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الثاني في مرمى يانج أفريكانز (صور)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فرضه الله في شهر شعبان، تعرف على مراحل تشريع الصيام

كيف يمكن للمؤسسات الدينية مخاطبة الأجيال الجديدة؟ جناح الأزهر بمعرض الكتاب يجيب

لماذا اعترض أهل الكتاب على مدة نوم أهل الكهف بالقرآن؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية