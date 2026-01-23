عمرو فتوح: دافوس يؤكد قوة الاقتصاد المصري وحضور السيسي الدولي

18 حجم الخط

أكد عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحضور الدولي للرئيس السيسي والقطاع الخاص المصري في المنتدى الاقتصادي دافوس 2026أبرزت نجاح الدولة الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص كشريك تنموي الي جانب سياستها الخارجية المتوازنة، مما يعزز من فتح قنوات تعاون جديدة مع مؤسسات مالية واقتصادية كبرى، ويدعم جهود التنمية الشاملة والحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الأمن الإقليمي.

واكد «فتوح»،إن مصر من خلال مشاركتها القوية في المنتدى الاقتصادي دافوس 2026، على مستوي القيادة السياسية والقطاع الخاص قدمت للعالم رؤيتها اتجاه القضايا العالمية الاقتصادية والسياسية والتي شكلت خارطة طريق لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والأمن والاستقرار العالمي.

أشار إلى أن ثقل مصر في مختلف المحافل الدولية وحديث الرئيس السيسي فيها وفي هذا المنتدى بثقة، عكست مدى أهمية الاستثمارات الضخمة والمشروعات القومية والتنموية للدولة خلال السنوات الماضية حيث حققت انجازات اقتصادية ومشروعات كبرى في البنية التحتية وفي التنمية في القطاعات المختلفة من الطرق والنقل والتنمية العمرانية والتنمية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

أوضح أن المشاركة المصرية في أهم مؤتمر اقتصادي عالمي تعكس مكانتها دوليا وقدرتها على لعب دور فاعل في الملفات والمستجدات الاقتصادية العالمية ومنها الاستدامة والطاقة الخضراء حيث تسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج فى هذا القطاع الحيوي.

أضاف، كما تمثل هذه المشاركة القوية للرئيس السيسي والقطاع الخاص فرصة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والترويج لفرص الاستثمار ومدي جاذبة مناخ الأعمال لرؤوس الأموال وتوطين الصناعات الاستراتيجية، حيث تثبت التزام الدولة بتمكين وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تثبت الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد المصرى وأنه يتجه نحو التعافى وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

وقال إن هذه المشاركة القوية كانت خطوة مهمة نظرا للأهمية الكبيرة للمنتدى كمنصة تجمع قادة الحكومات ورجال الأعمال وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية، فضلا عن أن عرض وايجاد حلول الأزمات العالمية المتشابكة فرصة ذهبية لعرض مصر خطوات تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإقليمية والدولية بما يدعم جهودها فى إعادة بناء الاقتصاد واستقطاب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف كذلك تسهم المشاركة بالمنتدى فى تعزيز التعاون الدولي، حيث يتيح المنتدى تشجيع الحوار بين الحكومات، والشركات، والمجتمع المدني لإيجاد حلول للقضايا العالمية مثل الفقر، والتغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز التنمية المستدامة من خلال مناقشة موضوعات مثل الطاقة المتجددة، والاستدامة البيئية، والابتكار في التكنولوجيا.

واختتم حديثه بالتأكيد على الفرصة العظيمة والمهمة للغاية من هذه المشاركة الفاعلة والمؤثرة لمصر في منتدى دافوس لإيجاد طرق وحلول لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التجارة الدولية وسط الأزمات الاقتصادية الراهنة مثل التضخم والركود، فضلا عن متابعة المستجدات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.