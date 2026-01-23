الداخلية السورية تسيطر على سجن الأقطان في محافظة الرقة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان صادر اليوم الجمعة، أنه تمت السيطرة على سجن الأقطان في محافظة الرقة، وأن فرقا متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب تولت مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

الجيش السوري يسيطر على سجن الأقطان في محافظة الرقة

جاء هذا بعد انسحاب عناصر من قوات سوريا الديموقراطية "قسد" من حراسة المعتقل، ونقلهم إلى مدينة عين العرب (كوباني) شمالي شرقي سوريا، وذلك في إطار ترتيبات تم التوصل إليها بين الطرفين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح بيان وزارة الداخلية السورية أن السلطات السورية ملتزمة بمبادئ سيادة القانون وستعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي.

التصعيد بين الجيش السوري وقسد

وكان الجيش السوري تسلم في وقت سابق المسؤولية الأمنية عن سجن الأقطان، الذي يضم معتقلين من داعش تطبيقا لاتفاق الثامن عشر من يناير بين قسد والحكومة السورية.

وأفادت قناة الاخبارية السورية ببدء عمليات نقل عناصر من تنظيم قسد من سجن الأقطان في ريف الرقة "بعد 5 أيام من المفاوضات مع الدولة السورية".

وأضافت أنه سيتم نقل عناصر قسد إلى مدينة عين العرب والخاضعة لسيطرة الأكراد بريف حلب، في إطار "الترتيبات الأمنية المتفق عليها بين الطرفين".

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في الرقة حافلات وسيارات تغادر سجن الأقطان الواقع في ريف المدينة ليلا وترافقها مركبات حكومية، بعد قطع الطرق المؤدية إلى السجن.

وتحت ضغط عسكري من دمشق التي تسعى إلى بسط سيطرتها على البلاد، تخلت قسد عن مساحات واسعة من الأراضي في الأيام الأخيرة وانسحبت إلى مدن وقرى يشكل فيها الأكراد أكثرية في محافظة الحسكة، معقلها الأخير في شمال شرق البلاد.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن اتفاق مع قائد "قسد" مظلوم عبدي يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة التي ستتولى مسؤولية سجناء تنظيم داعش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.