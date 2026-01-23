"إيجاك" يجدد اعتماد المعمل المركزي لقطاع المياه الجوفية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن تجديد اعتماد المعمل المركزي لقطاع المياه الجوفية بالوادى الجديد لدى "المجلس الوطنى للاعتماد" (ايجاك) فى عدد من الاختبارات الكيميائية والميكروبيولوجية للمياه، وذلك لمدة ٤ سنوات ( ديسمبر ٢٠٢٥ - ديسمبر ٢٠٢٩).

وأكد سويلم أنه حريص على تطوير المعامل التابعة للوزارة، وتزويدها بأحدث الأجهزة عالية التقنية، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين بالمعامل من خلال التدريب، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعامل التابعة للوزارة ورفع كفاءتها وإضافة عناصر جديدة مستقبلًا لقائمة الاعتماد الدولى، وذلك إيمانا بالدور الهام للبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه ومراقبة نوعية المياه تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0.

وأضاف أن المعمل المركزي بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقًا لأحدث المواصفات القياسية التى تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للسادة الكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى مجال تحاليل المياه كيميائيًا وبكتريولوجيًا من المجلس الوطني لاعتماد المعامل مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.

كما أكد سويلم أن الوزارة حريصة على متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات إستخدام المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات من خلال منظومة للمراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية التابعة للوزارة، بالتزامن مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص من خلال منظومة التراخيص الإلكترونية التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه المتابعة المستمرة تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة.

جدير بالذكر أن المعمل المركزي يتبعه (٣) معامل فرعية فى المنيا وطنطا والداخلة، وقد نجح المعمل بجدارة فى اجتياز دورات اختبارات الكفاءة الحرفية التي إشترك فيها دوليا خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية، واجتياز أكثر من دورة اختبار كفاءة بلندن (LGC Lab) وغيره من المعامل الدولية من ٢٠١٣ وحتى تاريخه وغيرها من المعامل المحلية أيضا، كما تم ترشيح المعمل المركزي كمعمل مرجعي، واشترك المعمل في اختبارات بعض العناصر مع المعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج، وهو ما جعل المعمل يقف بين مصاف المعامل العالمية فى جودة الأداء.

